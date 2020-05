Legende: Zieht es nach Übersee Jaap Stam ist künftig in der MLS engagiert. imago images

Neuer Trainerposten für Jaap Stam

Der frühere niederländische Nationalspieler Jaap Stam hat einen neuen Trainerjob in der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) gefunden. Der 47-Jährige steht zukünftig beim FC Cincinnati als Chefcoach an der Seitenlinie. Stam hatte zuletzt in seiner Heimat Feyenoord Rotterdam trainiert, war im vergangenen Oktober nach nur knapp 4 Monaten im Amt aber zurückgetreten.

Manchester United mit grossem Verlust

Der englische Rekordmeister Manchester United hat die ersten finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie bereits zu spüren bekommen. Der Traditionsverein meldete im Quartalsbericht für die ersten drei Monate im Jahr 2020 einen Verlust vor Steuern in Höhe von umgerechnet rund 33,9 Millionen Franken. Der Umsatz sank in dieser Zeit um 19 Prozent auf rund 146,7 Millionen Franken. Wichtigster Verlust-Posten sind die fehlenden TV-Einnahmen aufgrund der Unterbrechung des Spielbetriebs Anfang März.