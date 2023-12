Legende: Keine Zukunft beim Traditionsklub Maurizio Jacobacci. imago images/Ulrich Wagner

Deutschland: Jacobacci muss bei «Löwen» gehen

Maurizio Jacobacci ist beim TSV 1860 München (3. Bundesliga) entlassen worden. Das 0:3 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund am letzten Sonntag war die eine Niederlage zu viel. In der Tabelle ist 1860 auf den 15. Platz abgerutscht. Der frühere Profi Frank Schmöller übernimmt die Mannschaft vorerst bis zur Winterpause. Jacobacci hatte Ende Februar in München angeheuert. In der Schweiz trainierte der 60-Jährige zuletzt bis Ende Saison 2020/21 den FC Lugano.

Premier League: Sheffield entlässt Trainer

Sheffield United hat sich von Trainer Paul Heckingbottom getrennt und Vorgänger Chris Wilder zurückgeholt. Das gab der Tabellenletzte der Premier League am Dienstag bekannt. Die «Blades» haben nach 14 Spielen nur fünf Punkte auf dem Konto. Am Wochenende unterlagen sie im Kellerduell Burnley 0:5. Zeki Amdouni gelang dabei sein 2. Treffer in der Premier League.