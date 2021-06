Legende: Steht neu in Frankreich an der Seitenlinie Maurizio Jacobacci. Keystone

Jacobacci neuer Trainer bei Grenoble

Maurizio Jacobacci hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 58-jährige Trainer unterschrieb beim französischen Zweitligisten Grenoble Foot einen Vertrag über 2 Jahre. Jacobacci stand zuletzt bei Lugano an der Seitenlinie, wo sein Vertrag trotz Rang 4 nicht verlängert worden war.

Frey bleibt in Belgien

Michael Frey kehrt nicht in die Türkei zurück und bleibt in Belgien. Der letzte Saison von Fenerbahce Istanbul an Waasland-Beveren ausgeliehene Berner wechselt zu Royal Antwerpen. Trotz 17 Toren von Frey war Waasland-Beveren aus der Top-Liga abgestiegen. In der Saison zuvor hatte der 26-Jährige leihweise für Nürnberg in der 2. Bundesliga gespielt. Zu Fenerbahce war Frey im August 2018 vom FCZ gestossen.

Arthroskopie bei Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic unterzog sich einer Arthroskopie am linken Knie. Wie sein Klub, die AC Milan, bekannt gab, wird der 39-Jährige anschliessend mit der Rehabilitierung beginnen. Auf den Platz zurückkehren, soll der schwedische Angreifer in rund 2 Monaten.

Fifa greift bei Mexiko durch

Die mexikanische Nationalmannschaft muss die kommenden zwei Heimspiele vor leeren Zuschauerrängen austragen. Zudem wird nach einer Entscheidung der Fifa-Disziplinarkommission eine Geldstrafe in der Höhe von 65'000 Dollar fällig. Damit wurden homophobe Gesänge von Mexiko-Anhängern bei zwei Partien des Olympia-Qualifikationsturniers in Guadalajara gegen die USA und die Dominikanische Republik im März geahndet.