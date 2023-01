USA: Jakupovic hat noch nicht genug

Der 38-jährige Torhüter Eldin Jakupovic setzt seine Karriere in den USA fort. Nach über 10 Jahren in England schliesst sich der Schweizer dem Los Angeles FC an. Er unterschreibt für ein Jahr. Zuletzt stand er beim Premier-League-Klub Everton unter Vertrag, wo er allerdings kein einziges Pflichtspiel bestritt. Vor seiner Zeit in England war Jakupovic in Griechenland, Russland und in der Super League für GC und Thun aktiv.