Legende: Spielt bald in Deutschland Saidy Janko. Imago Images/Pressinphoto

Deutschland: Bochum holt Janko in die Bundesliga

Der frühere Schweizer Junioren-Internationale Saidy Janko wechselt in die Bundesliga. Der 26-Jährige geht leihweise von Valladolid zu Bochum. In der letzten Saison schaffte Janko mit Valladolid den Aufstieg in die höchste spanische Liga. Er kam allerdings nur sehr sporadisch zum Einsatz. Bochum wird für den Aussenverteidiger, der nun für Gambia Länderspiele bestreitet, der bereits 10. Klub seiner Karriere.

01:08 Video Archiv: Janko als YB-Akteur nach dem Meistertitel 2020 Aus Super League – Goool vom 31.07.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.



Deutschland: Metzelders Stein wird entfernt

Borussia Dortmund wird den Namen seines langjährigen Verteidigers Christoph Metzelder auf dem «Walk of Fame» vor dem heimischen Stadion entfernen. Metzelders Name ist dort auf einem Stern in Stein zu lesen. Metzelder wurde 2021 wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie rechtskräftig zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Italien: Neu Entscheidungsspiele

Der Meistertitel in der italienischen Serie A wird bei Punktegleichstand künftig in einem Entscheidungsspiel vergeben. Bisher ging der Titel bei gleichem Punktestand zum Saisonende an die Mannschaft mit der besseren Bilanz in den zwei Direktduellen.