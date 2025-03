Per E-Mail teilen

Legende: Durfte gegen Bahrain über die volle Distanz ran GC-Verteidiger Ayumu Seko. Keystone/AP_Eugene Hoshiko

Japan sichert sich erstes WM-Ticket

Japan hat sich als erstes Team auf sportlichem Weg für die WM 2026 qualifiziert. Die «Samurai Blue» mit GC-Verteidiger Ayumu Seko lösten das Ticket für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko am Donnerstag durch ein 2:0 gegen Bahrain. Der eingewechselte Ex-Frankfurter Daichi Kamada (66. Minute) und Takefusa Kubo (87.) erzielten die Treffer für die Japaner. Die Asiaten sind damit zum achten Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei.

Premier League: Chelsea stärkt sich für die Zukunft

Der 17-jährige Geovany Quenda und der 20-jährige Dario Essugo werden für eine Gesamtsumme von über 74 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu Chelsea wechseln. Dies gab der portugiesische Verein bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler Essugo, der diese Saison leihweise bei Las Palmas verbringt, wird bereits in diesem Sommer zu den Blues wechseln und etwas über 20 Millionen kosten. Rechtsaussen Quenda wird erst im Sommer 2026 zu Chelsea transferiert werden, mehr als 50 Millionen müssen die Londoner für ihn berappen.

