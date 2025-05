Pro League Belgien: Jashari doppelt ausgezeichnet

Den Meistertitel verpasste Ardon Jashari mit Brügge zwar knapp. Grund zur Freude gibt es für den 22-Jährigen dennoch. Am Montag wurde der Schweizer als bester Spieler der abgelaufenen Saison in Belgien sowie als bestes Talent geehrt. Jashari, der im vergangenen Sommer vom FC Luzern nach Brügge gewechselt war, setzte sich nach kurzer Eingewöhnungszeit durch und überzeugte sowohl in der Liga, als auch in der Champions League, wo er seinen Anteil am Achtelfinal-Einzug seines Teams hatte.

LaLiga: Mbappé bester Torschütze Europas

Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappé hat sich erstmals den «Goldenen Schuh» für Europas besten Torschützen der Saison gesichert. Der 26-jährige Franzose, der nach seinem Wechsel letzten Sommer zu Beginn Akklimatisierungsprobleme hatte, erzielte 31 Ligatreffer (9 davon in den letzten 5 Spielen) und sammelte dadurch 62 Punkte. Der lange führende Schwede Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon traf zwar 39 Mal, die portugiesische Liga hat aber nur einen Faktor von 1,5. Er kommt auf 58,5 Punkte. Dritter wird Liverpools Mohamed Salah (29 Tore, 58 Zähler).