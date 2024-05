Jérôme Boateng wechselt zum Linzer ASK

Legende: Setzt seine Laufbahn in Österreich fort Jérôme Boateng. imago images/Giuseppe Maffia

Österreich: Neuer Klub für Boateng

Jérôme Boateng setzt seine Karriere in Österreich fort. Der 35-jährige Verteidiger wechselt vom Serie-A-Absteiger Salernitana, für den er seit Februar gespielt hat, zum Linzer ASK. Boateng unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Mit Bayern München gewann der Weltmeister von 2014 2 Mal die Champions League. Boateng war vom Sommer 2023 (Abgang bei Olympique Lyon) bis zu seinem Engagement in Italien vereinslos.

Uruguay: Cavani tritt aus Nationalelf zurück

Stürmerstar Edinson Cavani (37) ist aus Uruguays Nationalmannschaft zurückgetreten. «El Matador» ist mit 58 Toren in 136 Länderspielen zweitbester Torschütze hinter Luis Suarez (68 Tore). Der Spieler der Boca Juniors debütierte 2008 für Uruguay und spielte bei 4 Weltmeisterschaften. 2010 in Südafrika erreichte Uruguay die Halbfinals. Sein grösster Erfolg mit der «Celeste» folgte ein Jahr später mit dem Gewinn der Copa America.

02:02 Video Archiv: Grosser Empfang für Cavani bei den Boca Juniors (engl.) Aus Sport-Clip vom 01.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Italien: Angelino wechselt fix zur AS Roma

Leipzig und der spanische Linksverteidiger Angelino gehen endgültig getrennte Wege. Nachdem der 27-Jährige im Winter auf Leihbasis zur AS Roma wechselte, schliesst er sich dem Serie-A-Klub nun fix an.