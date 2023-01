England: Chelsea greift für Felix-Leihe tief in die Tasche

Chelsea hat sich für ein halbes Jahr die Dienste von João Felix gesichert – und lässt sich dies einiges kosten. Für das Leihgeschäft bis zum Saisonende überweisen die «Blues» laut Medienberichten knapp 11 Millionen Franken an Atletico Madrid. Vor dem Wechsel verlängerte indes Atletico den Vertrag mit Felix um ein Jahr bis 2027. Der Portugiese ist schon Chelseas 4. Neuzugang im Januar: Verteidiger Benoit Badiashile, Mittelfeldspieler Andrey Santos und Angreifer David Datro Fofana hatten die Londoner ca. 63 Millionen Euro gekostet.

Frankreich: Le Graët räumt vorerst Posten

Der in der Kritik stehende Präsident des französischen Fussballverbands (FFF), Noël Le Graët, zieht sich vorerst von seinem Amt zurück. Dies habe er mit Zustimmung des Vorstands beschlossen, wie der FFF am Mittwoch mitteilte. Le Graët räumt seinen Posten bis zur Veröffentlichung eines Prüfberichts. Er stand zuletzt wegen Aussagen über den ehemaligen Weltmeister Zinédine Zidane in der Kritik, die als respektlos gewertet wurden. Zudem läuft eine Untersuchung gegen den Verband und Le Graët wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung.