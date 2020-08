Legende: Teurer als Tielemans, Davies und Osimhen Jonathan David bricht mit seinem Wechsel 3 Transferrekorde. imago images

Frankreich: Lille mit Rekordtransfer

Lille verpflichtet von Gent den Angreifer Jonathan David für 27,5 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonus. Der Transfer des Mannes mit Jahrgang 2000 bricht gleich 3 Rekorde. Youri Tielemans löst er als teuersten Abgang aus der belgischen Liga ab. David kostete Lille auch mehr als Victor Osimhen, den bisherigen Rekord-Neuzugang der Nordfranzosen. Seinen Landsmann Alphonso Davies stellt der Angreifer bezüglich Ablösesumme ebenfalls in den Schatten. David kann sowohl als offensiver Mittelfeldspieler als auch als Stürmer eingesetzt werden.

USA: Schiedsrichter-Assistentin Nesbitt erste Frau in MLS-Titelspiel

Wenn die Portland Timbers am Dienstag in der «MLS is Back»-Turniermeisterschaft gegen Orlando City spielen, wird Schiedsrichter-Assistentin Kathryn Nesbitt die erste Frau sein, die an einem Titelspiel der Major League Soccer teilnimmt. Nesbitt und Felisha Mariscal sind die einzigen zwei Frauen unter mehr als 40 Schiedsrichtern, die beim einmonatigen Turnier in Florida im Einsatz stehen. Im letzten Jahr arbitrierte die Amerikanerin auch Spiele der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich.