Italien: Juve-Trio wird sanktioniert

Ihre private Dinnerparty hat für Weston McKennie und seine Teamkollegen Paulo Dybala und Arthur Melo auch sportliche Konsequenzen. Das Trio des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin gehört im Derby beim FC Turin am Samstag nicht zum Kader. Das bestätigte Juve-Trainer Andrea Pirlo an Karfreitag. Wann die drei zurückkehren, liess Pirlo offen. McKennie, Dybala und Melo waren laut Medienberichten am Mittwoch aufgrund des Verstosses gegen Corona-Auflagen von der Polizei bestraft worden, weil sie zusammen zu Abend gegessen hatten. In ganz Italien gelten zurzeit strenge Restriktionen zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen.

PSG in CL-Viertelfinal ohne Verratti gegen Bayern

Der französische Meister Paris St. Germain muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Bayern München auf Stammspieler Marco Verratti verzichten. Der Italiener wurde bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr positiv auf COVID-19 getestet. Das teilte sein Klub an Karfreitag mit. Im Januar und Anfang Februar hatte der Mittelfeldspieler nach einem positiven Test bereits zwei Spiele verpasst.