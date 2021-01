Legende: War rund 4 Monate im Amt beim FC Kaiserslautern Jeff Saibene. Keystone

Deutschland: Saibene beim FCK entlassen

Der ehemalige deutsche Fussballmeister 1. FC Kaiserslautern aus der 3. Liga hat sich am Samstagabend von Trainer Jeff Saibene getrennt. Die «Roten Teufel» hatten zuvor zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 verloren und schweben in grosser Abstiegsgefahr. Der 52-jährige Schweiz-Luxemburger stand seit Oktober 2020 in Diensten des FCK. Ein Nachfolger für Saibene steht noch nicht fest.

Deutschland: Hitz ersetzte Bürki

Borussia Dortmund hat im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag auf Stammkeeper Roman Bürki verzichten müssen. Der 30-jährige Schweizer laboriert an einer Schulterverletzung. Für ihn sprang Landsmann Marwin Hitz in die Bresche, mit ihm siegte der BVB 3:1. Hitz hatte von 2013 bis 2018 bei Augsburg gespielt.