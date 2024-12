Legende: Musste das Feld schon nach einer halben Stunde verlassen Harry Kane. Keystone/Federico Gambarino

DFB-Pokal: Kane muss passen

Bayern München muss am Dienstag im Cup-Achtelfinal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen ohne Harry Kane auskommen. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte, erlitt der englische Stürmer beim 1:1 in Dortmund «einen kleinen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel». Eine Angabe zur Ausfalldauer des 31-Jährigen, der «zunächst» fehlen werde, machte der Klub nicht.

37:46 Video «Super League – Highlights» mit BVB-Bayern (ab 35:50) Aus Super League – Highlights vom 30.11.2024. Bild: Keystone/Friedemann Vogel abspielen. Laufzeit 37 Minuten 46 Sekunden.

LaLiga: Cömert-Klub auf Trainersuche

Das spanische LaLiga-Schlusslicht Real Valladolid hat sich von Trainer Paulo Pezzolano getrennt. Das gab der Klub von Nati-Verteidiger Eray Cömert einen Tag nach der 0:5-Heimpleite gegen Atletico Madrid bekannt, die vom Protest gegen Brasiliens Fussball-Legende Ronaldo als Hauptanteilseigner und Präsident des Klubs begleitet wurde. «Ronaldo, geh nach Hause» war am Samstag auf einem Fan-Banner zu lesen. Valladolid schwebt mit neun Punkten aus 15 Liga-Spielen in erneuter Abstiegsgefahr. Pezzolano hatte Valladolid im April 2023 übernommen, nach dem folgenden Abstieg führte der Uruguayer den Verein in der vergangenen Saison zurück in die Erstklassigkeit.

