Duell Ukraine gegen Deutschland unsicher

Die ukrainische Nationalmannschaft muss trotz 5 positiven Corona-Tests innerhalb der Mannschaft nicht in Quarantäne. Dies entschied das Gesundheitsamt in Leipzig. Als letzte Hürde stehen noch die Ergebnisse der Testreihe vom Samstag aus. Sollten diese alle negativ ausfallen, steht der Austragung des Nations-League-Spiels gegen Deutschland am Abend nichts im Weg. Am Dienstag trifft die Ukraine im letzten Gruppenspiel in der Nations League in Luzern auf die Schweiz.

Ägypten: Salah positiv getestet

Mohamed Salah wurde in Ägypten positiv auf das Coronavirus getestet. Der 28-jährige Stürmer von Liverpool muss somit vor dem Heimspiel gegen Togo in der Qualifikation für den Afrika-Cup in Isolation. Vorübergehend hatte Verwirrung geherrscht, der Verband hatte die Meldung von der offiziellen Webseite genommen. Pikant: Salah hatte am Sonntag in der Premier League gespielt. Ägyptische Medien berichteten, er sei diese Woche Gast bei der Hochzeit seines Bruders gewesen – und habe dort ohne Maske dicht gedrängt neben anderen getanzt.