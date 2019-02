Katar triumphiert am Asien Cup

Katars Topskorer Almoez Ali schoss sein Team im Final gegen Japan in der 12. Minute per Fallrückzieher in Führung. Nach einer knappen halben Stunde gelang Abdulaziz Hatem mit einem Traumtor von der Strafraumgrenze das 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Takumi Minamino (69.) schöpften die Japaner wieder Hoffnung. Akram Afif verwandelte einen Hands-Penalty in der 83. Minute aber sicher zum 3:1-Schlussresultat. Für Katar ist es der grösste Erfolg der Geschichte.

Bayern München bangt um Neuer

Manuel Neuer zog sich im Training eine Verletzung an der Hand zu und fehlt den Münchnern am Samstag beim Bundesligaspiel in Leverkusen. Wie schwer die Verletzung ist, liess der Klub offen. Als erprobter Vertreter steht Sven Ulreich bereit, der vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison steht.