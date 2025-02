Legende: Befindet sich auf dem Weg der Besserung Moise Kean. IMAGO Images/IPA Sport

Serie A: Tests bei Kean zeigen keine Auffälligkeiten

Fiorentina-Stürmer Moise Kean ist am Montag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 24-Jährige war am Sonntag bei der Partie gegen Hellas Verona (0:1) auf dem Feld zusammengesackt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuvor einen Schlag auf den Kopf bekommen hatte. «Fiorentina kann bestätigen, dass Moise Kean nach Florenz zurückgekehrt ist. Sämtliche medizinischen Tests haben keine Auffälligkeiten gezeigt», liess der Klub in einer kurzen Meldung verlauten.

