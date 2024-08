Legende: Es kommt doch nicht zu einem Engagement Bruno Labbadia wird nicht Trainer von Nigeria. imago images/Sven Simon

Nigeria: Labbadia wird doch nicht Nationaltrainer

Bruno Labbadia wird doch nicht Nationalcoach in Nigeria. Gemäss dem deutschen Magazin Kicker verzichtet der frühere Stürmer und langjährige Bundesliga-Trainer auf die Anstellung in Afrika. Am Dienstag hatten die Verantwortlichen von Nigerias Fussballverband die Verpflichtung des 58-jährigen Labbadia als beschlossene Sache verkündet. Dieser voreilige Schritt und offene Fragen im organisatorischen Bereich sollen den Deutschen nun aber zur Absage bewogen. In der Bundesliga wirkte Labbadia unter anderem bei Leverkusen, Wolfsburg und Stuttgart. Seit der Entlassung bei den Schwaben im April vergangenen Jahres ist er ohne Anstellung.