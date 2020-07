Kein Ballon d'Or in diesem Jahr

Legende: Kann seinen Titel 2020 nicht verteidigen Lionel Messi. Keystone

Frankreich: Keine Ballon-d'Or-Verleihung 2020

Der prestigeträchtige Ballon d'Or wird in diesem Jahr nicht vergeben, wie Herausgeber France Football bekannt gegeben hat. Üblicherweise werden zum Jahresende die besten Spieler und Trainer ausgezeichnet. Gemäss den Veranstaltern ist eine faire Vergabe aufgrund der vielen Spielabsagen und Monate ohne Fussball nicht möglich.

Deutschland: Dortmund verpflichtet Bellingham von Birmingham

Borussia Dortmund hat nach Thomas Meunier (ablösefrei von PSG) einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Jude Bellingham wechselt vom englischen Zweitlisten Birmingham City in den Pott. Gemäss dem Kicker soll der Flügelspieler 25 Millionen Euro Ablöse kosten.

Legende: Läuft in der nächsten Saison für den BVB auf Jude Bellingham. imago images

Deutschland: Mvogo trotz Wechselabsichten in Leipzigs CL-Kader

Der Schweizer Goalie Yvon Mvogo wird mit RB Leipzig an das Finalturnier der Champions League reisen, obwohl er den Bundesligisten verlassen will. Der Freiburger kam seit seinem Wechsel von YB nach Leipzig vor 3 Jahren nicht über den Status der Nummer 2 hinaus. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten ist unter anderem Hertha Berlin an Mvogo interessiert.