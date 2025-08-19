Legende: Noch mindestens eine weitere Saison im Monaco zu sehen Denis Zakaria. imago images/Icon Sport

Ligue 1: Zakaria bleibt Monaco treu

Die Zukunft von Denis Zakaria liegt weiterhin bei der AS Monaco. Der Klub aus dem Fürstentum teilte mit, dass «sein Kapitän Denis Zakaria bis zum Ende der Transferperiode den Verein nicht verlassen wird». Der Genfer erhielt in den letzten Tagen ein äusserst lukratives Angebot vom saudi-arabischen Klub Al-Ahli. Mehrere Quellen sprachen von einem Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 8 Millionen Franken. Allerdings verhinderten Meinungsverschiedenheiten innerhalb des saudischen Klubs und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Anzahl der unter Vertrag stehenden ausländischen Spieler den Abschluss dieses Transfers.

Bundesliga Österreich: Boateng verlässt Linz

Nach gut einem Jahr haben sich der Linzer ASK und sein vermeintlicher Transfercoup Jérôme Boateng auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt. Das teilte der österreichische Bundesligist am Dienstag mit. Der 36-jährige ehemalige Weltmeister mit Deutschland absolvierte auch aufgrund von Verletzungen nur 14 Pflichtspiele für die Linzer. Sein Kontrakt wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen.