Legende: Wird nicht gesperrt Francesco Acerbi. imago images/Sports Press Photo

Serie A: Acerbi in Rassismus-Fall freigesprochen

Francesco Acerbi erwartet nach dem Vorwurf einer rassistischen Beleidigung in einem Serie-A-Spiel keine Strafe. Ein Sportrichter der italienischen Liga sprach den Innenverteidiger von Inter Mailand am Dienstag aus Mangel an Beweisen frei. Für Acerbis angeblich «schwerwiegend diskriminierende» Beleidigung gegenüber Gegenspieler Juan Jesus von Napoli gebe es keine «äusseren, direkten und indirekten Beweise und Indizien, auch nicht in Form von Zeugenaussagen», hiess es in einer offiziellen Mitteilung der Serie A. Der Vorfall hatte sich Mitte März ereignet. Acerbi war als Reaktion darauf vorerst aus der italienischen Auswahl ausgeschlossen worden. Er musste das Trainingslager der «Squadra Azzurra» kurzerhand verlassen. Zwei Freundschaftsspiele trat die Mannschaft ohne ihn an.