Keine EM-Spiele in Bilbao – Schalke-Spieler von Fans attackiert

Legende: Bleibt an der EM leer Das Stadion in Bilbao. Keystone

EM 2021: Bilbao wird nicht Spielort

An der EM-Endrunde werden keine Spiele in Bilbao stattfinden. Gemäss den örtlichen Organisatoren hat die Uefa den Basken das Gastgeber-Recht entzogen. Bilbao hatte wie München und Dublin wegen den Gesundheitsauflagen keine Garantie für Spiele mit Zuschauern abgeben können. Die Uefa hatte ihren entsprechenden Entscheid für Freitag angekündigt, die Veranstalter im Baskenland gaben nun aber schon am späten Mittwochabend eine Erklärung ab. 9 Spielorte wurden bisher bestätigt. Es sind dies London, Baku, Rom, Glasgow, St. Petersburg, Kopenhagen, Amsterdam, Budapest und Bukarest.

Deutschland: Schalke-Fans ausser Rand und Band

Nach dem 4. Abstieg von Schalke 04 hat sich die Wut der Fans entladen. Nach der Rückkehr vom 0:1 bei Arminia Bielefeld in der Nacht auf Mittwoch wurden die Spieler der «Königsblauen» am heimischen Stadion von gewaltbereiten Anhängern attackiert. Es flogen Eier und Pyrotechnik wurde abgebrannt. «Die Spieler sind weggerannt, unsere Hundertschaft hat eingegriffen», erklärte die Gelsenkirchener Polizei. 500 bis 600 Fans hatten die Profis am Stadion erwartet. Der Klub suchte nach eigenen Angaben zunächst die Aussprache mit dem Anhang. Dann hätten «aus der Menge einzelne, bislang nicht zuzuordnende Personen Grenzen überschritten». Die «körperliche Unversehrtheit der Spieler und Mitarbeiter» sei «gefährdet» gewesen, hiess es weiter.