Legende: Das Leder rollt nicht Die für Samstag geplanten Partien finden an einem anderen Datum statt. Keystone/aal.photo

Serie A: Am nächsten Samstag ruht der Spielbetrieb

Die Fussballspiele in Italien vom nächsten Samstag, dem Tag der Beerdigung von Papst Franziskus, werden verschoben. Die neuen Spieldaten sind noch nicht bekannt. Hingegen sind die meisten Sportereignisse von der fünftägigen Staatstrauer in Italien, welche am Dienstagmittag vom Ministerrat ausgesprochen wurde, nicht betroffen. Die Serie-A-Partien vom Ostermontag, als Papst Franziskus früh am Morgen verstarb, sind ebenfalls verschoben worden.