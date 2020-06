Legende: Müssen ausweichen Training der Madrilenen im Estadio Alfredo di Stéfano. imago images

Real spielt nur noch im Di Stéfano

Der spanische Rekordmeister Real Madrid wird nach dem Ende der Corona-Zwangspause die verbliebenen Spiele der Saison nicht in seinem Bernabéu-Stadion bestreiten. Das habe Präsident Florentino Pérez in einem Schreiben an die Klubmitglieder mitgeteilt, berichteten spanische Medien. Stattdessen sollen die verbleibenden Partien der Meisterschaft im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stéfano in Valdebebas ausserhalb von Madrid gespielt werden. La Liga kehrt am 11. Juni mit dem Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla zurück.