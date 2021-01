Legende: Lancierte seine Karriere einst in Brasilien Kazuyoshi Miura. imago images

Japan: Miura hat auch mit 53 Jahren nicht genug

Der älteste Fussball-Profi der Welt, der 53 Jahre alte Japaner Kazuyoshi Miura, ist nicht zu stoppen. Wie der Yokohama FC am Montag bekanntgab, wird der von seinen Fans liebevoll «King Kazu» genannte Stürmer weiter beim Klub aus der japanischen J-League auflaufen. Damit setzt der Ausnahmesportler seine Karriere im nunmehr 36. Jahr fort. Sie hatte begonnen, als Miura 1982 als Teenager nach Brasilien zu CA Juventus aus Sao Paulo gegangen war. Miura war in der vergangenen Saison vier Mal in der J-League zum Einsatz gekommen, in die Yokohama erstmals seit 2007 zurückgekehrt war.