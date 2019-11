Klinsmann wird Aufsichtsratsmitglied bei Hertha

Der ehemalige deutsche Nationaltrainer Jürgen Klinsmann kehrt in die Bundesliga zurück. Hertha Berlin gab bekannt, dass der 55-Jährige neues Aufsichtsratsmitglied beim derzeitigen Tabellen-Elften der Bundesliga wird.

Klinsmann ist seit November 2016 ohne Anstellung als Trainer. Zuvor amtete er während 5 Jahren als Nationalcoach der USA.

O'Neill übernimmt Stoke

Michael O'Neill wird seinen Posten als Teammanager der nordirischen Fussball-Nationalmannschaft nach dem Ende der laufenden EM-Qualifikation räumen. Der 50-Jährige, der mit seiner Mannschaft in der Qualifikations-Gruppe C (derzeit Rang 3) um ein Ticket für die EURO 2020 kämpft, wurde am Freitag als neuer Coach des englischen Zweitligisten Stoke City vorgestellt. Dort unterschrieb O'Neill einen Vertrag bis Sommer 2023. 2011 hatte er die nordirische Nationalmannschaft übernommen, bei der EM 2016 in Frankreich erreichte Nordirland den Achtelfinal.