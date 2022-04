Legende: «Ich liebe unseren Klub» Jürgen Klopp verlängert seinen Vertrag in Liverpool. imago images/Mike Egerton

England: Klopp macht doch nicht 2024 Schluss

Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig bis 2026 verlängert. «Ich bleibe zwei weitere Jahre», sagte der 54-Jährige in einem Video der «Reds». Dabei hatte Klopp erst vor wenigen Wochen eine Verlängerung ausgeschlossen. «Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heisst es: vielen Dank!», hatte er gesagt. Der Deutsche steht seit Oktober 2015 bei Liverpool an der Seitenlinie und hat unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

Spanien: Camp Nou wird umgebaut

In der Saison 2023/24 wird der FC Barcelona seine Heimspiele im Olympiastadion Montjuic bestreiten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe der Stadtrat die Genehmigung erteilt, nach Saisonende mit den Umbauarbeiten am Camp Nou zu beginnen. Für die kommende Spielzeit hat das noch keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, die Zuschauerkapazität kann nahezu voll ausgelastet werden. In der Saison 2024/25 kann Barça ins Camp Nou zurückkehren, aufgrund der Bauarbeiten sei aber nur eine Zuschauerkapazität von 50 Prozent möglich.