Legende: Der Nächste fällt aus Jürgen Klopp mit Verteidiger Joe Gomez. imago images

England: Verteidiger Gomez fällt lange aus

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp muss wie befürchtet länger auf Abwehrspieler Joe Gomez verzichten. Der 23-Jährige sei am Donnerstag erfolgreich am Knie operiert worden und werde einen «signifikanten Teil» der restlichen Saison verpassen, teilten die «Reds» mit. Gomez hatte sich im Training bei der englischen Nationalmannschaft ohne Fremdeinwirkung eine Sehnenverletzung im linken Knie zugezogen. Für Klopp verschärfen sich damit die personellen Probleme in der Defensive. Abwehrchef Virgil van Dijk fällt nach einer schweren Knieverletzung monatelang aus. Auch Trent Alexander-Arnold (Wade) muss aktuell passen. Dafür könnte Fabinho (Oberschenkel) nach der Länderspielphase wieder zur Verfügung stehen.