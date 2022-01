Legende: Hat einen neuen Verein gefunden Timm Klose. Freshfocus

Klose bis Ende Saison zu Bristol City

Timm Klose setzt seine Karriere bei Bristol City fort. Der 33-jährige Innenverteidiger unterschrieb beim Tabellen-16. der zweithöchsten englischen Liga einen Vertrag bis Saisonende. Von 2016 bis 2020 spielte Klose für Norwich City, die letzte Saison dann leihweise für den FC Basel, ehe er nach England zurückkehrte. Ende August 2021 lösten der 17-fache Schweizer Internationale und der Premier-League-Aufsteiger Norwich City den noch bis Ende Saison gültigen Vertrag auf.

Iran schafft WM-Qualifikation vorzeitig

Iran ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft des kroatischen Trainers Dragan Skocic feierte in Teheran den entscheidenden 1:0-Sieg im Heimspiel gegen Irak, um vorzeitig das WM-Ticket zu lösen. Die ungeschlagenen Iraner sind nach sechs Siegen und einem Unentschieden Leader der Gruppe A der 3. Runde in der Asien-Qualifikation und sind nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, die zur direkten WM-Teilnahme berechtigen. Es wird für den Iran die dritte WM-Endrunde nacheinander sein.

00:41 Video Nach WM-Quali: Strassenparty in Teheran Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen