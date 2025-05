Per E-Mail teilen

Legende: Auch der Einspruch half nicht Ex-Real-Star James Rodriguez verpasst mit seinem Team die Klub-WM. Imago/Agencia-MexSport

Klub-WM: Leons Einspruch abgelehnt

Der mexikanische Erstligist Club Leon darf endgültig nicht an der Klub-WM in diesem Sommer teilnehmen. Der Verein scheiterte vor dem Internationalen Sportgerichtshof TAS mit seinem Einspruch gegen eine Entscheidung der Fifa vor knapp 7 Wochen. Club Leon sowie CF Pachuca aus Mexiko verstossen aus Fifa-Sicht gegen Wettbewerbsbestimmungen, weil beide Teams unter derselben Eigentümerschaft stehen. Wer Leons Platz bei der erstmals auf 32 Teilnehmer aufgestockten Klub-WM vom 15. Juni bis 13. Juli übernimmt, soll sich in einem Entscheidungsspiel zwischen dem Los Angeles FC und Team America aus Mexiko entscheiden.

