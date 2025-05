Legende: Auch der Einspruch half nicht Ex-Real-Star James Rodriguez verpasst mit seinem Team die Klub-WM. Imago/Agencia-MexSport

Klub-WM: Leons Einspruch abgelehnt

Club Leon darf endgültig nicht an der Klub-WM in diesem Sommer teilnehmen. Der mexikanische Verein scheiterte vor dem Internationalen Sportgerichtshof TAS mit seinem Einspruch gegen eine Entscheidung der Fifa vor knapp 7 Wochen. Leon sowie CF Pachuca aus Mexiko verstossen gegen Wettbewerbsbestimmungen, da beide Teams unter demselben Eigentümer stehen. Wer Leons Platz bei der auf 32 Teilnehmer aufgestockten Klub-WM vom 15. Juni bis 13. Juli übernimmt, wird in einem Entscheidungsspiel zwischen dem Los Angeles FC und Team America (MEX) entschieden.

Klub-WM

Shiffrin beteiligt sich an Denvers Frauen-Team

Mikaela Shiffrin steigt in ihrer Heimat ins Fussball-Geschäft ein. Die Amerikanerin betätigt sich im Profi-Frauenteam in Denver als Investorin. «Daran mitzuwirken und dabei zu helfen, den professionellen Frauenfussball nach Colorado zu bringen, ist nicht nur eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit, sondern auch eine Ehre und Freude», wird die Gewinnerin von 101 Weltcup-Rennen in einer Meldung der Franchise zitiert. Denver spielt ab kommendem Jahr in der National Women's Soccer League (NWSL), der höchsten Liga in den USA.