Kluivert übernimmt Indonesiens Nationalteam

Der ehemalige niederländische Stürmer Patrick Kluivert übernimmt die Nationalmannschaft von Indonesien. Der 48-Jährige unterschrieb einen bis 2027 datierten Vertrag. Indonesien qualifizierte sich 1938 als Niederländisch-Indien zum ersten und bisher einzigen Mal für eine WM. Zuletzt war Kluivert Trainer des türkischen Teams Adana Demirspor. Beim niederländischen Nationalteam war er Assistent von Louis van Gaal bei der WM 2014 in Brasilien, wo das «Oranje»-Team den dritten Platz erreichte. Kluiverts Sohn Justin spielt in der Premier League bei Bournemouth.

Herrera neuer Trainer von Costa Rica

Auch Costa Ricas Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Miguel Herrera soll das Team an die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen. Der 56-jährige Herrera war von 2013 bis 2015 Nationaltrainer in seiner Heimat Mexiko. Der temperamentvolle Coach wurde entlassen, weil er nach dem Gewinn des Gold Cups in den USA am Flughafen von Philadelphia einen mexikanischen TV-Kommentator geschlagen haben soll. Bei der WM in Brasilien 2014 war Mexiko unter Herrera im Achtelfinal ausgeschieden.

