Legende: Hat sich eine Knieverletzung zugezogen Leroy Sané. Keystone

Deutschland: Sané fällt verletzt aus

Der FC Bayern und die deutsche Fussball-Nationalmannschaft müssen in ihren nächsten Spielen auf Leroy Sané verzichten. Der Münchner Neuzugang steht dem Bundesliga-Rekordmeister damit am Mittwoch im Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie nicht zur Verfügung. «Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist», sagte Bayern-Trainer Hansi Flick. Sané laborierte von August 2019 bis März 2020 an einem Kreuzbandriss. Für die Bayern hat er diese Saison 3 Spiele bestritten und dabei 1 Tor erzielt.

Deutschland: Bicakcic mit Kreuzbandriss

Hoffenheim muss für lange Zeit auf Innenverteidiger Ermin Bicakcic verzichten. Der 30-jährige Bosnier erlitt beim 4:1-Sieg gegen Bayern München einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Innenmeniskusriss. In den beiden bisherigen Bundesliga-Spielen in Köln (3:2) und gegen die Bayern stand der Routinier jeweils in der Startelf des Teams von Trainer Sebastian Hoeness.