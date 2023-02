Legende: Musste am Sonntag vom Platz getragen werden PSG-Star Neymar. Keystone/P/Christophe Ena

Frankreich: Neymar fällt für mindestens 1 Spiel aus

Neymar hat sich am Sonntag beim 4:3-Sieg von PSG gegen Lille eine Verstauchung des Knöchels und eine Bänderverletzung zugezogen. Dies hätten genauere Untersuchungen beim Brasilianer ergeben, teilten die Pariser am Dienstag mit. Der Stürmer wird PSG für das nächste Liga-Spiel am Sonntag in Marseille fehlen. Ob er im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die Bayern (8. März) spielen kann, steht noch nicht fest.

England: Gracia folgt auf Marsch

Leeds United hat den Nachfolger des vor zwei Wochen entlassenen Trainers Jesse Marsch gefunden: Der Spanier Javi Gracia übernimmt den Posten beim Vorletzten der Premier League. Der 52-Jährige betreute zuletzt unter anderem Watford und den FC Valencia.

Legende: Rückkehr in die Premier League Javi Gracia. imago images/PA Images/Aaron Chown