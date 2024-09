Legende: Bleibt vorerst dänischer Nationalcoach Lars Knudsen. Keystone/EPA/Mads Claus Rasmussen

Dänemark: Knudsen 2 weitere Spiele auf der Trainerbank

Lars Knudsen wird die dänische Nationalmannschaft auch in den nächsten beiden Partien der Nations League betreuen. Der 47-Jährige, der gleichzeitig als Co-Trainer von Bundesligist Augsburg amtet, nimmt am 12. Oktober auswärts gegen Spanien und 3 Tage später in St. Gallen gegen die Schweiz erneut auf der Trainerbank Platz. Knudsen hatte in den ersten beiden Partien Interimstrainer Morten Wieghorst, der wegen einer Erkrankung ausfiel, ersetzt und Siege gegen die Schweiz (2:0) und Serbien (2:0) gefeiert. Nun ist Wieghorst wieder gesund, muss sich allerdings hinten anstellen und wird Knudsen als Co-Trainer unterstützen.