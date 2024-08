Legende: Lars Knudsen Statt im Staff des FC Augsburg ist er vorübergehend auf der Trainerbank von Dänemarks Nationalteam gefragt. imago images/Passion2Press/Markus Fischer

Dänemark: Knudsen vertritt vorübergehend Wieghorst

Wie der dänische Fussballverband mitteilt, leidet der neue, vorläufig bis zum Jahresende installierte Nationalcoach Morten Wieghorst an Stresssymptomen. Er fällt deshalb bei den kommenden beiden Länderspielen in der Nations League aus. So steht zum Auftakt der Kampagne im Heimspiel gegen die Schweiz am 5. September (live bei SRF zu sehen) Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen an der Seitenlinie. «Als die Anfrage vom Verband kam, haben wir nicht lange überlegt, sondern wollten Lars diese interessante Erfahrung und verantwortungsvolle Aufgabe ermöglichen», sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic zur temporären Freistellung. Der frühere Trainer Kasper Hjulmand reichte nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM gegen Deutschland nach insgesamt 4 Jahren den Stab weiter.

06:12 Video Archiv: Dänemark zieht an der EURO gegen Deutschland den Kürzeren Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 12 Sekunden.

LaLiga: Barcelona mistet aus

2 Runden nach Meisterschaftsstart dünnt Barça sein Kader aus. Der französische Verteidiger Clément Lenglet (29) wird innerhalb von LaLiga zu Atletico Madrid verliehen. Der brasilianische Stürmer Vitor Roque (19), der bislang nur 2 Tore für die Katalanen erzielte, soll bei Betis Sevilla Spielpraxis sammeln.