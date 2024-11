Legende: Fällt weiter aus Gregor Kobel. imago images/DeFodi

Bundesliga: Kobel fehlt Dortmund weiterhin

Trotz Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft fällt Gregor Kobel beim Bundesligisten Borussia Dortmund weiter aus. Der Zürcher Stammgoalie fehlt auch am Samstag in Mainz. Kobel leidet unter Hüftproblemen. «Greg hat noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert. Da werden wir kein Risiko eingehen. Er wird gegen Freiburg wieder zurück sein», sagte BVB-Coach Nuri Sahin. Das Spiel gegen die Breisgauer findet am 23. November statt. Die Schweizer Nati versammelt sich am Montag in Zürich, um sich für die letzten zwei Spiele der laufenden Nations League (15.11. gegen Serbien, 18.11. gegen Spanien). Sollte Kobel für die letzten beiden Länderspiele dieses Jahres ausfallen, würde er durch Yvon Mvogo im Schweizer Tor ersetzt.

02:02 Video Archiv: Joker Malen erlöst Dortmund Aus Sport-Clip vom 05.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.