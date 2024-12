Legende: Hielt gegen Gladbach stark Gregor Kobel. imago images/Laci Perenyi

Bundesliga: Kobel bricht den Bann

Am 13. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison hat es erstmals ein Schweizer Akteur ins Team der Runde des Fachmagazins kicker geschafft. Diese Ehre wurde Nati-Goalie Gregor Kobel zuteil. Am Tag nach seinem 27. Geburtstag zeigte der Zürcher im Topspiel vom Samstagabend beim 1:1 von Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach eine ausgezeichnete Leistung. Kobels Rettungstat in der 82. Minute gegen Robin Hack (er lenkte den Ball gerade noch so an die Latte) gilt es dabei herauszustreichen. Am Mittwoch empfängt Kobel mit dem BVB in der Champions League den FC Barcelona.





Bundesliga: Bayern bis Ende Jahr ohne Neuer

Der FC Bayern muss in den restlichen Spielen des Jahres auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. «Es ist ein Rippenbruch, er wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen», sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk. Neuer hatte sich die Verletzung beim 0:1 im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen zugezogen – bei dem Foul an Jeremie Frimpong, für das er die erste rote Karte seiner Karriere erhielt. Vertreten wird ihn wie schon beim 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim Daniel Peretz.