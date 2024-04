Per E-Mail teilen

Legende: Hat das Comeback fest im Blick Gregor Kobel. imago images/Revierfoto

Bundesliga: Kobel meldet sich zurück

Borussia Dortmund kann am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wieder auf Stammtorhüter Gregor Kobel zurückgreifen. Der Schweizer Nationalkeeper hat 7 der letzten 11 Spiele des BVB verpasst. Wegen muskulärer Probleme war er am 20. März auch vorzeitig aus dem Camp der Schweizer Nationalmannschaft abgereist. Beim 2:0-Sieg gegen Bayern München am letzten Wochenende setzte ihn zudem eine Magen-Darm-Grippe ausser Gefecht.

06:12 Video Archiv: Kobel zieht mit Dortmund in den Viertelfinal ein Aus Sport-Clip vom 13.03.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 12 Sekunden.

Bundesliga: Ginter fällt für EM aus

Innenverteidiger Matthias Ginter vom Bundesligisten SC Freiburg ist mit Blick auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) keine Option mehr für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der 30-jährige Weltmeister von 2014 muss sich aufgrund anhaltender Achillessehnen-Problemen einer Operation unterziehen und fällt bis weit in den Sommer hinein aus.