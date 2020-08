Legende: Steht neu als Assistent an der Seitenlinie bei Barcelona Henrik Larsson. imago images

Spanien: Larsson assistiert Koeman bei Barcelona

Ronald Koeman, der neue Trainer des FC Barcelona, hat den früheren schwedischen Top-Stürmer Henrik Larsson sowie Alfred Schreuder zu seinen Assistenten ernannt. Beide erhielten Verträge für 2 Jahre. Der Schwede Larsson, der als Aktiver wie Koeman auch für den FC Barcelona gespielt hatte, war zuletzt in seiner Heimat als Cheftrainer bei Helsingborg tätig. Der Niederländer Schreuder coachte in der Bundesliga bei Hoffenheim.

Italien: Neue Corona-Fälle

4 Wochen vor dem Saisonstart steigt die Zahl der Corona-Fälle in der italienischen Serie A. Nachdem Torhüter Antonio Mirante von der AS Roma und ein weiterer römischer Fussballer positiv auf Covid-19 getestet worden waren, wurden weitere Fälle gemeldet. Zu den Infizierten zählt auch Stürmer Andrea Petagna (von Napoli an SPAL ausgeliehen) sowie Angreifer Jeremy Boga von Sassuolo Calcio. Beim FC Turin gab es 2 positive Tests. Auch bei Brescia Calcio gab es einen Fall. Die neue Saison soll am 19. September starten.