Legende: Winkt künftig wieder seinen Landsleuten zu Ronald Koeman. Keystone/EPA/Alejandro Garcia

Niederlande: Koeman an alter Wirkungsstätte

Ronald Koeman kehrt zur niederländischen Nationalmannschaft zurück und beerbt nach der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) den an Prostatakrebs erkrankten Bondscoach Louis van Gaal. Das gab der 3-malige Vize-Weltmeister am Mittwoch bekannt. Koeman erhält einen Vertrag bis 2026. Er hatte «Oranje» bereits von Februar 2018 bis Mitte 2020 trainiert, zog dann aber Richtung FC Barcelona weiter. Dort war er im vergangenen Oktober vor die Tür gestellt worden.

00:53 Video Archiv: Koeman nicht mehr Barcelona-Trainer Aus Sport-Clip vom 28.10.2021. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Längere Pause für Florenzi

Der italienische Nationalspieler Alessandro Florenzi fällt nach einer Meniskusoperation mehrere Wochen aus. Das teilte sein Klub AC Milan mit. Der Tabellenführer der Serie A hofft, dass der 31-jährige Verteidiger ab Mitte Mai für den Saison-Endspurt wieder zur Verfügung steht.