Deutschland: Kohfeldt coacht Mbabu und Co.

Florian Kohfeldt wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg und damit auch des Schweizer Trios Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi. Die Niedersachsen einigten sich mit dem Ex-Coach von Werder Bremen auf eine Zusammenarbeit bis 2023. Der 39-Jährige beerbt Mark van Bommel, der bei den «Wölfen» aufgrund der negativen sportlichen Entwicklung am Sonntag entlassen worden war. «Ich musste nicht lange überlegen, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue», sagte Kohfeldt, der sein Debüt am Samstag im Spiel bei Bayer Leverkusen geben wird.

Frankreich: Geisterspiele für St-Étienne

St-Étienne muss als Folge der Ausschreitungen letzte Woche beim Spiel gegen Angers das nächste Heimspiel gegen Clermont vor leeren Rängen austragen. Ausserdem wird beim Auswärtsspiel gegen Metz am kommenden Samstag die Tribüne für mitgereiste St-Étienne-Fans gesperrt. Ob noch weitere Sanktionen folgen, wird am 17. November entschieden. Am vergangenen Freitag hatte der Start der Partie St-Étienne gegen Angers um etwa eine Stunde verschoben werden müssen, weil Zuschauer die Tribünen verlassen und Pyrotechnik sowie Rauchbomben auf den Rasen geworfen hatten.

Italien: Verratti fehlt gegen die Schweiz

Die italienische Nationalmannschaft muss in den WM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz (12.11.) und Nordirland (15.11.) auf Marco Verratti verzichten. Der 28-jährige Mittelfeldspieler zog sich nach Angaben seines Klubs Paris Saint-Germain im Ligue-1-Spiel gegen Marseille eine Bauchmuskel-Verletzung zu und fällt rund vier Wochen aus.