Legende: Von Spartak Moskau entlassen Quincy Promes, hier die Archivaufnahme eines Testspiel von Spartak Moskau gegen Astana in Dubai. Imago/Russian Look

Niederlande: Promes ausgeliefert

Der in Abwesenheit zu 6 Jahren Haft verurteilte 50-fache niederländische Internationale Quincy Promes ist von den Vereinigten Arabischen Emiraten in seine Heimat ausgeliefert worden. Dies bestätigten niederländische Ermittler. Der 33-jährige Promes war für schuldig befunden worden, 2020 am Schmuggel von über einer Tonne Kokain von Brasilien in die Niederlande beteiligt gewesen zu sein. Gegen das Urteil hat er Berufung eingelegt. Promes war in seiner Aktivzeit unter anderem für Sevilla, Ajax Amsterdam und zuletzt Spartak Moskau tätig.