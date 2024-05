Legende: Titel verteidigt Al-Ahly-Trainer Marcel Koller. Reuters/AHMED YOSRI

Afrika: Al Ahly und Koller jubeln erneut

Der Zürcher Trainer Marcel Koller hat mit Al Ahly zum zweiten Mal in Folge die afrikanische Champions League gewonnen. Nach dem torlosen Remis im Final-Hinspiel gewann der Rekordsieger aus Ägypten das Heimspiel in Kairo gegen Espérance Tunis dank einem Eigentor in der 4. Minute mit 1:0. Für Al Ahly ist es der zwölfte Champions-League-Titel. In nicht ganz zwei Jahren hat der ägyptische Topklub unter Koller acht Trophäen gewonnen.

England: Rooney wieder Trainer in der Championship

Wayne Rooney hat sich wieder einen Trainerjob geangelt. Der 38-Jährige wird Trainer des englischen Zweitligisten Plymouth Argyle. Plymouth entkam in der abgelaufenen Saison dem Abstieg in die Drittklassigkeit erst am letzten Spieltag. Für Rooney ist es bereits der 4. Klub, den er nach Derby County, D. C. United (USA) und Birmingham City betreut. Zuletzt war er in Birmingham, gewann aber nur 2 von 15 Spielen, am Ende stieg Birmingham ab, ein Punkt fehlte auf – Plymouth.