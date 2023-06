Legende: Medaille und Pokal für den Trainer Marcel Koller. Imago/Sebastian Frej

Koller gewinnt die Champions League Afrikas

Marcel Koller hat mit Al Ahly Kairo den Champions-League-Final Afrikas gewonnen. Der ägyptische Klub spielte im Rückspiel auswärts gegen Wydad Casablanca aus Marokko 1:1, das Hinspiel hatte Al Ahly gegen den Vorjahressieger 2:1 gewonnen. Der 62-jährige Koller ist seit vergangenem September Cheftrainer bei Al Ahly, das sich zum insgesamt 11. Mal in Afrikas Champions League durchgesetzt hat.

Frankfurt holt Toppmöller als Glasner-Nachfolger

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat erwartungsgemäss Dino Toppmöller als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Klub am Montag mitteilte, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026. Zuvor wurde Toppmöllers Kontrakt bei Bayern München aufgelöst. Der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann tritt zur neuen Saison die Nachfolge von Erfolgscoach Oliver Glasner an, dessen vorzeitiges Ende am Main bereits seit Anfang Mai feststand. Für Toppmöller ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga.