Legende: Ist in der afrikanischen Champions League erstmals geschlagen Al-Ahly-Trainer Marcel Koller. imago images/Mohammad BAYOUMY

Spätes Eigentor besiegelt Aus für Kollers Al Ahly

Der Zürcher Trainer Marcel Koller scheitert mit Al Ahly im Halbfinal der afrikanischen Champions League, nachdem er die letzten zwei Austragungen mit dem Klub aus Kairo gewonnen hat. Ein Eigentor in der 89. Minute zum 1:1 daheim gegen die in Pretoria beheimateten Südafrikaner von Mamelodi Sundowns besiegelte sechs Tage nach dem 0:0 im Hinspiel das Out. In Afrika ist die Auswärtstorregel weiterhin in Kraft. Für Marcel Koller ist es das erste Ausscheiden aus der afrikanischen Champions League. Bei seinen ersten zwei Teilnahmen führte er den Rekordsieger zu den Titeln elf und zwölf. Obwohl Koller seit 2022 in Kairo überaus erfolgreich arbeitet und elf Titel gesammelt hat, wird in den ägyptischen Medien über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit spekuliert.