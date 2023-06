Legende: Muss seinen Posten räumen Alain Giresse. imago images/PA Images

Giresse nicht mehr Kosovo-Trainer

Der Kosovo entlässt nach dem schwachen Start in die EM-Qualifikation Nationaltrainer Alain Giresse. Unter dem 70-jährigen Franzosen gewann der Schweizer Gruppengegner keines seiner vier Qualifikationsspiele. Am Montag unterlagen die Kosovaren Belarus mit 1:2. Giresse hatte Ende 2021 die Nachfolge des Schweizers Bernard Challandes angetreten. Wer nun den Franzosen ersetzt, ist noch offen. Das nächste Spiel bestreitet Kosovo am 9. September daheim gegen die Schweiz.

01:55 Video Archiv: Kosovo mit Niederlage gegen Belarus Aus Sport-Clip vom 19.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Premier League: Nkunku wird ein «Blue»

Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku wechselt vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum FC Chelsea. Wie die «Blues» bekanntgaben, erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis 2029. Laut Medienberichten aktivierte Chelsea eine Transferklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. «Ich bin unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln», sagte der französische Nationalspieler. «Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt.» Er freue sich sehr auf die Herausforderung.

02:57 Video Archiv: Dank starkem Nkunku: Leipzig verteidigt Titel im DFB-Pokal Aus Sport-Clip vom 03.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.

Vaduz gegen belarussischen Klub

Der FC Vaduz beginnt die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League gegen die Weissrussen von Neman Grodno. Das Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde findet am 13. Juli in Liechtenstein statt, das Rückspiel eine Woche später. In der letzten Saison erreichte Vaduz dank drei überstandenen Qualifikationsrunden überraschend die Gruppenphase der Conference League. In diesem Jahr müsste der Klub aus der Challenge League sogar eine Runde mehr überstehen.