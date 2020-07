Legende: Wechselt von Paris nach München Tanguy Kouassi. imago images

Deutschland: Kouassi zu den Bayern

Der Transfer des Defensivtalents Tanguy Kouassi von Paris St. Germain zu Bayern München ist perfekt. Der 18-jährige Franzose, der ablösefrei wechselt, erhält beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2024. Der Innenverteidiger gab im Dezember 2019 sein Profidebüt für PSG und absolvierte insgesamt 13 Pflichtspiele.

Deutschland: Bundesliga-Auftakt im September

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) will die neue Bundesliga-Saison entweder am 11. oder am 18. September in Angriff nehmen. Fix terminiert sei der Start nicht, «wir sind noch in Gesprächen mit dem DFB», sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in einem Interview gegenüber der Zeitung Welt. Erst am letzten Samstag war die Meisterschaft 2019/20 mit der 34. Runde zu Ende gegangen.

China: Meisterschaft beginnt Ende Juli

Der wegen des Coronavirus verlegte Saisonstart in der chinesischen Super League soll mit fünfmonatiger Verspätung am 25. Juli erfolgen. Das teilte der nationale Fussballverband CFA mit. Ursprünglich hätte die Spielzeit am 22. Februar beginnen sollen. Die CFA hatte den Start aber bereits Ende Januar auf unbestimmte Zeit verlegt.