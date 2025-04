Legende: Kam bei einem Autounfall ums Leben Nikola Pokrivac. imago images/Grubisic

Kroatien trauert um Pokrivac

Grosse Trauer im kroatischen Fussball: Der ehemalige Nationalspieler Nikola Pokrivac ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Pokrivac kam am Freitagabend bei einem Autounfall ums Leben, wie der kroatische Fussballverband HNS mitteilte. Medienberichten zufolge war der Kroate mit Teamkollegen auf dem Rückweg vom Training, als es zum schweren Verkehrsunfall kam. Für Kroatien absolvierte Pokrivac 15 Länderspiele. 2008 nahm er mit seinem Heimatland an der EM in der Schweiz und Österreich teil. Er lief unter anderem für Dinamo Zagreb, die AS Monaco und Red Bull Salzburg auf, wo er Teamkollege der Schweizer Christian Schwegler und Johan Vonlanthen war. 2015 beendete Pokrivac wegen einer schweren Erkrankung seine professionelle Karriere.