Kurioser Zwischenfall in England: Fan bindet sich an Torpfosten

Legende: Sorgte für Aufsehen Ein Zuschauer beim Spiel in Everton. Imago Images/Darren Staples/Sportimage

England: «Fan» sorgt für Unterbrechung

Bei der Premier-League-Partie zwischen Everton und Newcastle (mit Fabian Schär) ist es am Donnerstag zu einer kuriosen Spielunterbrechung gekommen. Ein Zuschauer hatte sich mit einem Kabelbinder um den Hals am Torpfosten festgebunden und musste von Ordnern mit einem Bolzenschneider «befreit» werden, ehe er vom Feld getragen werden konnte. Der Mann trug ein T-Shirt einer Kampagnengruppe, die sich dafür einsetzt, die Erforschung fossiler Brennstoffe in Grossbritannien zu stoppen. Everton durfte sich dank eines späten Tores von Alex Iwobi über einen 1:0-Sieg freuen.

Resultate Übersicht Premier League Übersicht Premier League

Deutschland: Bayerns Süle fällt länger aus

Bayern München muss für einige Wochen auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten. Der 26-Jährige zog sich am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Süle fällt deshalb auch für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft Ende März aus. Für den Viertelfinal der Bayern in der Champions League (5./6. und 12./13. April) dürfte es ebenfalls eng werden. Süle, der am Saisonende zu Borussia Dortmund wechselt, war im Team von Trainer Julian Nagelsmann zuletzt eine feste Grösse.