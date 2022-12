Legende: Vertreibt er das Stuttgarter Abstiegsgespenst? Bruno Labbadia. Keystone/FILIP SINGER

Deutschland: Labbadia soll Stuttgart zurück in Spur führen

Bundesligist VfB Stuttgart hat Bruno Labbadia als neuen Trainer verpflichtet. Dies teilte der Verein am Montag mit. Der 56-Jährige, der bereits zwischen 2010 und 2013 in Stuttgart an der Seitenlinie gestanden hatte, erhält einen Vertrag über 2,5 Jahre bis 2025. Die abstiegsbedrohten Schwaben hatten sich Anfang Oktober nach einem historisch schlechten Saisonstart mit neun Spielen ohne Sieg in Serie von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt, bis zur Winterpause wurde die Mannschaft von Interimscoach Michael Wimmer betreut.

00:50 Video Archiv: Labbadia wendet Abstieg mit Hamburg 2015 dramatisch ab Aus Tagesschau vom 02.06.2015. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

